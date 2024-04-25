Утренние пробки составили 5 баллов в Подмосковье 25 апреля | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 10:56 Утренние пробки составили 5 баллов в Подмосковье 25 апреля Медиасток.рф

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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром 25 апреля. Заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Дмитровском, Волоколамском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на посторонние предметы.

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