Утренние пробки составили 3 балла в Подмосковье 30 мая
Загруженность магистралей и шоссе Московской области оценили в три балла утром 30 мая. В Минтрансе региона отметили, что на дорогах находятся более 921 тысячи машин. Это чуть меньше средних значений апреля.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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