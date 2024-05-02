Утренние пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла 2 мая | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:16 Утренние пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла 2 мая

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Утром 2 мая загруженность дорог в Подмосковье составила три балла. В Минтрансе региона отметили, где образовались основные заторы.

Пробки наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.

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