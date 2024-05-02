Утренние пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла 2 мая | 360°

02 мая 2024, 10:16
Утренние пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла 2 мая
Утром 2 мая загруженность дорог в Подмосковье составила три балла. В Минтрансе региона отметили, где образовались основные заторы.
Пробки наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
Дороги
Реклама
Реклама