Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла 24 января
Загруженность дорог Московской области составила три балла утром, в пятницу. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находятся более 946 тысяч автомобилей.
Основные заторы в сторону Москвы образовались на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.