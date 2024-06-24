Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла 24 июня

В понедельник утром загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла. О ситуации на дорогах рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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