Утопающего мужчину спасли на Пироговском водохранилище

Водолазы поисково-спасательного отряда № 1 «Мособлпожспаса», сотрудники ГИМС по Московской области и отделение «Центральное» спасли утопающего мужчину на Пироговском водохранилище. Сигнал о происшествии поступил на номер 112 от рыбаков. Очевидцы заметили мужчину, который катался на буере под парусом по льду водоема и попал в полынью.

Получив информацию, сотрудники ГИМС и водолазы выехали на место происшествия на судне на воздушной подушке. Спасатели преодолели около трех километров и увидели мужчину, который едва держался на воде. Одежда тянула его ко дну, а холод сковал движения. Время на спасение стремительно сокращалось.

Один из водолазов, одетый в гидрокостюм, обвязал себя веревкой и ползком добрался до мужчины. Он ухватил его за одежду и вытащил на лед. Затем другие спасатели помогли вытянуть их обоих на судно и доставить на берег. На берегу мужчину уже ждали медики. С диагнозом «обморожение конечностей» его направили в больницу.

Спасатели напоминают, что лед на водоемах Московской области продолжает таять, и выходить на него крайне опасно. В случае происшествия необходимо звонить по номеру 112.