Уточнение прав на недвижимость проведут в Одинцовском округе

Работа по выявлению владельцев ранее учтенной недвижимости продолжается в Одинцовском округе. Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но не были зарегистрированы в ЕГРН.

Власти уточняют данные, исправляют ошибки реестра и вовлекают неиспользуемое имущество в оборот.

Регистрация в ЕГРН — это единственное подтверждение права собственности, без него сложно продать, сдать, передать по наследству или использовать объект в качестве залога. Если сведения о владельце отсутствуют, участок могут снять с кадастрового учета, а имущество признать государственным.

Список таких объектов уже опубликован на сайте администрации. Владельцам рекомендуют обратиться в органы власти с документами для внесения данных в реестр. Необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на объект недвижимости.