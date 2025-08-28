Утилизацию электрооборудования проведут в Одинцове

Подмосковье продолжает реализовывать федеральную экологическую благотворительную программу «Школа утилизации: электроника», которая проходит под эгидой Фонда рационального природопользования. В рамках проекта организуют мероприятия по бесплатной сборке и утилизации вышедшего из строя электрооборудования. Участвовать в акциях могут сотрудники и посетители органов государственной и муниципальной власти, а также работники их подведомственных учреждений, занятых в социальной сфере, образовании, культуре, здравоохранении, спорте и других областях.

Ежегодно по результатам реализации программы формируется рейтинг самых активных и экологически ориентированных учреждений и муниципалитетов, которым вручаются ценные призы и ведомственные награды. Это не только знак признания вклада организаций в охрану окружающей среды, но и стимул для перевода учреждений на более безопасные и ответственные форматы обращения с бытовыми отходами.

Особое внимание в этом году уделяется Одинцовскому городскому округу. Именно здесь сбор и утилизация отходов электрического и электронного оборудования запланированы на 12 и 13 ноября 2025 года. Мероприятие направлено на то, чтобы жители и учреждения округа могли безвозмездно сдать неисправное оборудование на переработку, повысить грамотность в вопросах экологии и продемонстрировать пример ответственного отношения к ресурсам.