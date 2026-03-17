Утепление кровли учебного корпуса ВАТ «Холмогорка» началось

В Волоколамском аграрном техникуме «Холмогорка» стартовали работы по утеплению кровли учебного корпуса. Специалисты приступили к ним, пока погода остается теплой и сухой.

Строители сняли старое гидроизолирующее покрытие и уложили два слоя утеплителя, которые закрыли специальными плитами в два слоя. Каждый слой плит обрабатывается праймером, выполняющим функции грунтовки, клея и гидроизоляции одновременно.

После завершения утепления кровли строители приступят к нанесению гидроизоляции. Затем они демонтируют вентиляционные установки, сделают карнизы крыши и установят систему отведения ливневых вод.

Начальник участка Александр Печенев сообщил, что капитальный ремонт идет по графику. Демонтажные работы в помещениях здания уже завершили, завозят материалы для возведения внутренних перегородок. В скором времени вокруг учебного корпуса возведут строительные леса и начнут утепление фасадов.

Завершить капитальный ремонт учебного корпуса ВАТ «Холмогорка» строители планируют до конца 2026 года.