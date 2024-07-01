Утечку в водопроводном колодце устранили на Цветочной улице в Лобне

В Лобне подвели итоги в сфере благоустройства за прошедшую неделю. Так, в округе продолжают готовить многоквартирные дома к осенне-зимнему сезону. Также специалисты устранили утечку в водопроводном колодце на Цветочной улице.
Контроль за работами регулярно ведет глава Лобни Анна Кротова. Так, к концу июня в городе подготовили котлован под монтаж канализационной насосной станции. Эти работы необходимо провести для новой школы в микрорайоне Катюшки. Специалисты продолжают вывозить лишний ил с очистных сооружений, готовить к сдаче ГУСТ дворы и общественные территории по улицам Московская, Авиационная и Циолковского.
Сотрудники служб уже завершили работы по обновлению канализации на улице Бойко, заказали новую канализационную насосную станцию, заменили участок водопровода протяженностью 100 метров на улицах Чехова и Ленина. Продолжаются замена участков водопровода, благоустройство дворов, опиливание деревьев и уборка мусора. Кроме того, аэрацию дорог в Лобне проводят в жаркие дни. Также сотрудники раздают в такие периоды воду в автобусах.