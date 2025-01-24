Утечку на трубопроводе устранили вблизи школы № 8 в Щелкове

Щелковский Водоканал устранил утечку на трубопроводе на территории школы № 8. На время работ водоснабжение в домах на улице Строительной и Центральной, а также в 1-м Первомайском проезде частично перекрыли.

В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что за все время работы системы водоотведения засоры многократно устраняли с использованием каналопромывочной техники. Это стало причиной выхода оборудования из строя.

В ведомстве уточнили, что летом 2024 года Щелковский Водоканал уже перекладывал часть участка трубопровода канализации. Этот отрезок системы выполнен из устойчивого к износу полипропилена.