Утечку на трубопроводе устранили вблизи школы № 8 в Щелкове

Фото: Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Фото: Фото: Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Щелковский Водоканал устранил утечку на трубопроводе на территории школы № 8. На время работ водоснабжение в домах на улице Строительной и Центральной, а также в 1-м Первомайском проезде частично перекрыли.

В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что за все время работы системы водоотведения  засоры многократно устраняли с использованием каналопромывочной техники. Это стало причиной выхода оборудования из строя.

В ведомстве уточнили, что летом 2024 года Щелковский Водоканал уже перекладывал часть участка трубопровода канализации. Этот отрезок системы выполнен из устойчивого к износу полипропилена.

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