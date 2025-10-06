Сегодня 15:24 Утечку на теплосети устранили на Народной улице в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Подольск

Отопление

Ремонтные работы

Запуск отопления в городском округе прошел штатно. Однако в доме № 17 по улице Народной произошла небольшая утечка на теплосети.

Директор МУП «Подольская теплосеть» Илья Данилов рассказал, что на объекте провели ремонтные работы. Специалисты поменяли задвижки. Для этого была временно прекращена подача отопления. Но уже к вечеру все многоквартирные дома и социальные объекты вновь стали получать тепло.

Всего Подольск отапливают 94 котельных. С этого года их модернизировали — объединили основные, чтобы в случае непредвиденных ситуаций они смогли поддерживать работу друг друга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил реконструкцию котельной на улице Ульяновых в Подольске. Она обеспечивает теплом 15 тысяч жителей Паркового микрорайона. Губернатор поблагодарил специалистов и отметил важность модернизации тепловых сетей.