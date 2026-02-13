Устройство для операций на сердце разработали в Химках

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Компания «ХимРар» создала собственный медицинский девайс для сложных кардиохирургических вмешательств. Теперь вводить лекарство во время операции на открытом сердце можно без использования зарубежного оборудования.

Работа над направлением началась еще в 2016 году, когда компания зарегистрировала препарат «Нормакор». Это единственное в стране средство, позволяющее выполнять операции на открытом сердце в условиях нормотермии — при сохранении нормальной температуры тела пациента.

Однако долгое время для введения препарата требовались импортные медицинские системы. В 2024 году разработчики решили эту задачу, создав собственный прибор для подачи раствора. Таким образом было обеспечено импортозамещение в одном из ключевых сегментов кардиохирургии.

Руководитель компании Антон Мамаев подчеркнул, что новый проект стал продолжением многолетней научной работы и позволил сформировать полный технологический цикл.

Ожидается, что использование устройства совместно с аппаратами искусственного кровообращения расширит возможности российских клиник и сделает высокотехнологичные операции более доступными для пациентов.

