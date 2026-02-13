Устройство для операций на сердце разработали в Химках

Компания «ХимРар» создала собственный медицинский девайс для сложных кардиохирургических вмешательств. Теперь вводить лекарство во время операции на открытом сердце можно без использования зарубежного оборудования.

Работа над направлением началась еще в 2016 году, когда компания зарегистрировала препарат «Нормакор». Это единственное в стране средство, позволяющее выполнять операции на открытом сердце в условиях нормотермии — при сохранении нормальной температуры тела пациента.

Однако долгое время для введения препарата требовались импортные медицинские системы. В 2024 году разработчики решили эту задачу, создав собственный прибор для подачи раствора. Таким образом было обеспечено импортозамещение в одном из ключевых сегментов кардиохирургии.

Руководитель компании Антон Мамаев подчеркнул, что новый проект стал продолжением многолетней научной работы и позволил сформировать полный технологический цикл.

Ожидается, что использование устройства совместно с аппаратами искусственного кровообращения расширит возможности российских клиник и сделает высокотехнологичные операции более доступными для пациентов.