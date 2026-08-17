Устройство для мониторинга работы сердца установили в больнице в Орехово-Зуеве

В филиале № 2 Орехово-Зуевской больницы установили оборудование для продолжительной регистрации электрокардиограммы. Комплекс предназначен для обследования пациентов кардиологического отделения, находящихся на стационарном лечении.

Аппарат непрерывно записывает электрическую активность сердца в течение суток, а при необходимости — до 72 часов и дольше. Исследование проводят в привычных для пациента условиях, включая сон, физическую активность и эмоциональные нагрузки. Это помогает обнаружить нарушения ритма, которые могут остаться незаметными при обычной ЭКГ.

Суточный мониторинг назначают при жалобах на перебои в работе сердца, головокружения и обмороки. Он также важен для пациентов с гипертонией, сахарным диабетом и перенесенным инфарктом.

«Новый комплекс обладает высокой чувствительностью, улучшенным качеством записи и удобным интерфейсом для расшифровки данных, что значительно повышает точность диагностики. Раннее выявление нарушений ритма позволяет вовремя назначить правильное лечение и предотвратить такие грозные осложнения, как инсульт и внезапная сердечная смерть», — прокомментировала заведующая филиалом № 2 Орехово-Зуевской больницы Ирина Швецова.

Оборудование приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Комплекс разместили по адресу: Орехово-Зуево, проезд Горячевой, дом № 3.