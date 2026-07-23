Устройство для измерения плотности костей установят в больнице в Орехово-Зуеве

С 3 августа в филиале № 6 Орехово-Зуевской больницы начнет работать новый рентгеновский денситометр. Это устройство позволяет измерять минеральную плотность костной ткани и выявлять на ранних стадиях остеопороз.

Кроме того, техника дает возможность оценивать риск переломов. Получасовое исследование абсолютно безболезненное. К нему также не надо специально готовиться.

«Своевременное проведение денситометрии особенно важно для женщин старше 50 лет, пациентов с эндокринными патологиями и находящихся на гормональной терапии, поскольку именно эти категории находятся в группе повышенного риска развития остеопороза. Новое оборудование обладает высокой точностью и минимальной лучевой нагрузкой, что делает процедуру безопасной даже при необходимости повторных исследований», — отметила рентгенолог отделения лучевой диагностики филиала № 6 Юлия Тимофеева.

На приобретение устройства направили свыше шести миллионов рублей. Его купили в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Жители Орехово-Зуева могут пройти обследование бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление эндокринолога, ревматолога или травматолога.