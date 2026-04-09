Устройство для безопасных операций на открытом сердце разработали в Химках

Компания «КардиоСистемФарма», которая находится в Химках, разработала и выпустила систему для введения кардиоплегического раствора во время операций на открытом сердце. Проект поддержало правительство Подмосковья.

Кардиоплегический раствор применяют, чтобы временно остановить сердце и защитить миокард в процессе вмешательства.

Созданная подмосковным предприятием система дает хирургам возможность регулировать скорость потока раствора, его подачу и давление, гарантируя безопасность пациента.

«Компания „КардиоСистемФарма“ в 2024 году стала победителем ежегодного конкурсного отбора в Подмосковье и получила грант в размере 10 миллионов рублей. Сегодня эта поддержка уже дала результат: произведено около двух тысяч единиц отечественного медицинского оборудования, необходимого для проведения операций на открытом сердце», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Устройство выпускают в пяти вариантах. Это позволяет использовать во время операций разные типы растворов. Разработка, которую уже успешно применяют в больницах, сопоставима с зарубежными аналогами по своим характеристикам.