Устроившего дебош в ломбарде мужчину задержали в Балашихе

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали мужчину, устроившего дебош в ломбарде в Балашихе. Инцидент произошел на Советской улице.

Стражи порядка прибыли в ломбард после того, как там сработала сигнализация. Выяснилось, что из-за ссоры между администратором и посетителя, последний распылил огнетушитель в помещении и разбил несколько окон.

Росгвардейцы задержали 44-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Виновный сообщил, что спор произошел на фоне отказа администратора принять телефон в ломбард.

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