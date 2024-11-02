Меры по устранению последствий снежного циклона приняли в Красногорске

В округе устраняют последствия дождя, вызванного североатлантическим циклоном «Мартина». Дежурные службы города следят за уровнем воды и оперативно реагируют на обращения граждан, чтобы минимизировать подтопления.

Непогода сохранится на выходных, поэтому жителям рекомендуется быть внимательными и осторожными. Ночные температуры ожидаются от ноля до трех градусов, а днем столбик термометра поднимется до шести градусов. Вечером порывы ветра могут достигать двадцати шести метров в секунду.

Чтобы избежать неприятностей, автомобилистам советуют подготовить свои машины к зимнему сезону, заменив летнюю резину на зимнюю. В случае необходимости, обращаться в дежурную службу можно по телефонам: 8 (495) 563-79-32 и 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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