Лесничества Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

В Московской области сотрудники лесничеств активно участвуют в ликвидации последствий сильного снегопада и шквалистого ветра. Совместно с экстренными и коммунальными службами они работают в усиленном режиме.

По поручению председателя Комитета лесного хозяйства Московской области сформированы 93 бригады из филиалов ГАУ МО «Мособллес». Всего в них входят 284 человека. На данный момент 31 бригада (92 специалиста) уже участвует в аварийно-восстановительных работах, остальные — в резерве.

Основные усилия направлены на расчистку автомобильных дорог от поваленных деревьев, восстановление линий электропередачи и помощь городским службам. Наиболее интенсивные работы ведутся на территориях Подольского, Дмитровского, Талдомского, Ногинского и Виноградовского лесничеств.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на возможные осложнения, вызванные погодными условиями.