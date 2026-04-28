Устранение последствий снегопада в Воскресенске

В Воскресенске активно устраняют последствия сильного снегопада, который произошел 27 апреля. Начальник участка №5 (озеленение) МБУ «БиО» Юрий Порхунов сообщил, что на данный момент освобождено 12 автомобилей, заблокированных из-за упавших деревьев.

«Погодные условия тяжелые, но мы справляемся. Вызовов только за вчера было порядка 27. Фактически все отработаны, освобождено 12 автомобилей», — подчеркнул он.

Сейчас основные усилия направлены на освобождение автомобилей, проездов, тротуаров и подъездов во дворах. В южной части Воскресенска (Москворецкий квартал, Цемгигант, Красный строитель) в помощь сотрудникам МБУ «БиО» работает команда МЧС. Также специалисты выезжают в деревни и села городского округа.

Автор текста: Елена Чегринская.