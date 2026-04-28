Устранение последствий непогоды в Бронницах

В городе Бронницы, на улице Льва Толстого, 15А, специалисты МБУ «Благоустройство» продолжают ликвидировать последствия недавнего циклона. Они расчищают территорию дошкольного отделения гимназии имени Пушкина — детского сада «Марьинский». Из-за сильного снегопада и ветра здесь упали три туи и липа.

Липа рухнула накануне вечером и повредила металлическую секцию ограждения. Все деревья были вырваны с корнем. Рабочие распилили стволы и ветки на части, удобные для дальнейшего вывоза. На каждое дерево уходит от 30 минут до часа.

Всего в городском округе после циклона повалено около 30 деревьев.