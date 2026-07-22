Устранение последствий атаки БПЛА начали в Подольске

В Подольске начались работы по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов. В доме № 3 на улице Дзержинского, который пострадал больше всего, уже восстановили остекление в десяти квартирах.

Для квартир, где требуется полная замена оконных блоков, стеклопакеты уже заказаны — их установят после изготовления. Продолжает работу оперативный штаб на улице Рабочей, 38. Жители могут обратиться сюда по всем вопросам, связанным с повреждением имущества.

Специалисты выезжают на места, проводят осмотр и оформляют необходимые документы. На сегодняшний день последствия атаки зафиксированы в 11 многоквартирных домах, в том числе на улице Ульяновых. Одновременно продолжаются работы по восстановлению фасадов. Там, где это необходимо, выполнят штукатурные и малярные работы.

«Наша задача — как можно быстрее устранить последствия атаки и помочь всем жителям, чье имущество пострадало», — сказал глава Подольска.