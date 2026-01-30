Устранена авария на теплосетях в Звенигороде

В Звенигородском микрорайоне Супонево произошла авария на теплотрассе у дома 11. Аварийные бригады оперативно отреагировали на происшествие.

Заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Коротаев сообщил, что причиной прорыва стала трещина длиной около 20 см, проходящая по шву соединительной муфты 300-миллиметровой трубы системы теплоснабжения.

Место прорыва было обнаружено в ночь с 29 на 30 января. В первой половине дня пятницы ремонтники перекрыли теплопровод с двух сторон и начали откачивать кипяток из камеры, где произошел прорыв.

После того как горячая вода была откачана и труба остыла, сварщик спустился в колодец и заварил трубу. Затем началось заполнение системы теплоносителем от котельной и подключение домов.

Одновременно с ремонтными работами представители прокуратуры, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также управляющей компании обходили подъезды и квартиры, чтобы контролировать температуру в помещениях. Благодаря наличию индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), циркуляция теплоносителя в домах не прекращалась, что не давало батареям быстро остыть.

На данный момент тепло поступает в дома микрорайона Супонево, и батареи нагреваются.