Устойчивую циркуляцию пучка ядер ксенона получили в коллайдере NICA в Дубне

Устойчивую циркуляцию пучка ядер ксенона получили в Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований. Это показало, что оборудование готово к более сложным экспериментам. В будущем ученые смогут лучше понять, как строится материя, и какие процессы происходят внутри атомных ядер.

Устойчивую циркуляцию ядер ксенона получили в нижнем кольце коллайдера. Она длилась более 100 микросекунд, рассказали в региональном Мининвесте.

«Это огромное достижение, к которому мы шли 15 лет, и которое демонстрирует соответствие техническим требованиям всех вспомогательных систем колец, а также подтверждает надежность технологии изготовления магнитов и сборки магнитно-криостатной системы», — сказал заместитель начальника Ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ по научной работе Анатолий Сидорин.

Полученный результат стал плодом труда более чем 400 специалистов. В ближайшее время ученые проведут коррекцию орбиты и введут в эксплуатацию высокочастотную систему. Пучок ионов ксенона инжектируют во второе кольцо коллайдера.

Завершающим этапом проекта станет столкновение двух пучков в марте этого года.