Установленный в центре Подольска памятник Ленину вымыли после зимы

На центральной площади в Подольске отмыли после зимы одиннадцатиметровый памятник Владимиру Ленину. Всего в округе планируют привести в порядок 34 объекта, из них 19 уже очистили. Все работы завершат до 5 мая, чтобы успеть к празднованию Дня Победы.

Для того, чтобы вымыть шестиметровый постамент и пятиметровую скульптуру вождя мирового пролетариата, использовали подъемный кран. Сначала все части памятника смочили водой, затем на 10 минут нанесли моющее средство — оно эффективно удаляет пыль и загрязнения. В завершении раствор смыли струей воды под давлением.

Отметим, что Владимир Ленин посещал Подольск два раза. Впервые это было в июне, когда вождь встретился с местными социал-демократами. Вместе они обсуждали издание и распространение газеты «Искра». Ленин прожил в Подольске неделю. Второй раз он посетил город на обратном пути после поездки в Уфу, где находилась в ссылке Надежда Крупская. Памятник Владимиру Ленину установили на центральной площади в Подольске в 1958 году.