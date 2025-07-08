Установку зрительских трибун начали на стадионе «Русич» в Ликино-Дулеве

В Ликино-Дулеве продолжается капитальный ремонт стадиона «Русич». Рабочие приступили к армированию и заливке плиты под зрительские трибуны.

После того, как закончится этот этап, подрядчик приступит к возведению стен и колонн для раздевалок. Всего на объекте задействованы 32 строителя.

В 2025 году планируют закончить основные работы: построить игровое поле с синтетическим покрытием и охлаждением для игр в хоккей с мячом, а также трибуны и баскетбольной площадки.

«Полностью завершение реконструкции „Русича“ ожидается в июне следующего года», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Основная задача — превратить стадион в универсальную спортивную арену, которую можно будет использовать круглый год: заниматься хоккеем, футболом, легкой атлетикой. Также важно обеспечить стадион всей необходимой инфраструктурой.