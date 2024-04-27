Установку станции обезжелезивания в Воскресенске завершат в мае | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:18 Установку станции обезжелезивания в Воскресенске завершат в мае Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске подходит к концу процесс установки новой станции обезжелезивания на водозаборном узле «Лопатинский». Ход работ на объекте проконтролировали заместитель главы города Воскресенск Александр Черняев и муниципальные депутаты.

На текущий момент завершен монтаж основных блоков станции, идут работы по их подсоединению. Ожидается, что уже на следующей неделе начнется установка фильтрующих материалов. Предполагается, что через две недели все работы полностью завершат.

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С новой станцией, имеющей производительность 6480 кубометров воды в день, качественное водоснабжение получит весь микрорайон, насчитывающий 15 тысяч жителей. Запуск станции обезжелезивания позволит окончательно решить проблему с появлением ржавой воды в кранах местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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