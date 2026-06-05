Установку общедомовых приборов учета проведут в Можайске

Участники встречи детально разобрали вопросы необходимости установки приборов, порядок их обслуживания и механизм оплаты.

Салават Тимиргалин пояснил: «Установка общедомовых приборов учета тепла и воды — не только требование законодательства, это инструмент экономии для каждой семьи. Когда в доме есть ОДПУ, жители перестают платить за нормативы, а платят только за тот ресурс, который фактически поступил в дом». По итогам обсуждения решено запустить процедуру установки ОДПУ тепла и воды в 2–3 многоквартирных домах — они станут пилотными площадками, после чего практику продолжат во всех МКД округа.

Житель Можайска Иван поделился: «Что касается индивидуальных счетчиков в квартире — тут у меня никаких вопросов нет. Поставил себе на воду, снимаю показания раз в месяц, плачу ровно столько, сколько израсходовал. Это удобно, честно и прозрачно. С установкой общедомового прибора учета, уверен, будет точно так же». Участникам разъяснили ключевые моменты: ОДПУ фиксирует реальный объем потребления ресурсов всем домом, устанавливается в технических помещениях на границе ответственности между УК и ресурсоснабжающей организацией, относится к общему имуществу дома. Решение об установке принимается на общем собрании собственников. Расходы делятся между всеми пропорционально площади квартир. Показания ежемесячно поступают в МосОблЕИРЦ, плата рассчитывается исходя из фактических объемов. По вопросам можно обращаться в отдел коммунального хозяйства администрации Можайского округа по телефону 8 (49638) 23-236.