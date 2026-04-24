Установку новой линии электропередачи завершили под Чеховом

В деревне Томарово протянули линию электропередачи до самых границ участков местных жителей и подключена к действующей трансформаторной подстанции. Это позволило обеспечить электричеством новые участки.

Специалисты сначала приступили к подготовке территории. Они расчистили трассу для будущей воздушной линии электропередачи, убрали растительность и выровняли грунт для будущих опор. После этого энергетики проложили изолированную линию напряжением до одного киловольта. Общая протяженность составила более 300 метров. Для устойчивости новой сети смонтировали 12 опор.

Эти меры позволят получить выделенную мощность в размере 15 киловатт. В будущем инфраструктура позволит подключать новых абонентов.

Подать документы на присоединение к электросетям можно через цифровой «Портал потребителя» или обратившись в компанию по телефону: +7 (495) 785-00-00.