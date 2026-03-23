Установку нового оборудования начали в котельной на улице Водников в Дмитрове

Реконструкция котельной на улице Водников, которая отапливает дома более 10 тысяч жителей и 26 социальных учреждений, продолжается в Дмитрове. Один котел уже заменили и ввели в эксплуатацию в прошлом году, а теперь специалисты начали демонтаж второго агрегата.

Старый котел работал более 20 лет. Его заменят на новый агрегат с автоматикой безопасности, вентиляторами и насосами. После демонтажа старого оборудования приступят к сборке нового котла и запорной арматуры, установке питательных и дренажных трубопроводов, шкафа управления и проведению гидравлических испытаний. Затем котел пройдет экспертизу Ростехнадзора и будет введен в строй после получения разрешения.

Капитальный ремонт в котельной проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».