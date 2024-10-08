Установку монолитных ограждений завершили в доме № 6 в Раменском после атаки БПЛА

Восстановительные работы в двух многоэтажных домах, пострадавших после атаки беспилотников, продолжаются в Раменском. Нападение ВСУ на жилой массив произошло в ночь на 10 сентября.

В доме № 6 на Спортивном проезде завершили установку монолитных ограждений для квартир № 62, № 63, № 68 и № 69. Специалисты начали демонтаж внешних панелей стены квартиры № 74, что является важным этапом в процессе восстановления.

В доме № 21 на Высоковольтной улице успешно завершили заливку монолитных ограждений для балконов. После того как элементы наберут прочность, их доставят для установки на объект.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что восстановление пострадавших домов в Раменском городском округе остается приоритетной задачей. Он подчеркнул, что важно, как можно быстрее вернуть людей в их квартиры.

«Делаем все возможное, чтобы процесс ремонта прошел быстро и качественно», — добавил Велиховский.

За соблюдением строительных норм при восстановлении домов следят эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Жителям пострадавших зданий предоставляют полную информацию о ходе работ, а специалисты готовы отвечать на все возникающие вопросы.