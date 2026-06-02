Вопросы безопасности и поддержания порядка остаются одними из важнейших направлений работы властей Московской области. О мерах по защите жителей и предприятий, развитии системы видеонаблюдения и наведении порядка в сфере торговли рассказал губернатор Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения.

Обеспечение безопасности

В современных условиях обеспечение безопасности требует постоянного внимания и серьезного подхода со стороны органов власти, руководителей предприятий и муниципальных команд.

По словам Андрея Воробьева, существующие угрозы затрагивают как жителей, так и объекты экономики, поэтому вопросам защиты необходимо уделять особое внимание.

«Это серьезная, часто затратная работа, но ее мы должны обязательно обеспечивать. Хочу поблагодарить Минобороны, которое вовлечено, Росгвардию, МЧС. Всех, кто работает так, чтобы эту работу не было видно», — отметил губернатор.

Развитие системы видеонаблюдения

Отдельное внимание он уделил развитию системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Сеть камер продолжает расширяться, а современные цифровые технологии помогают правоохранительным органам эффективнее выявлять правонарушения и предотвращать преступления.

Благодаря комплексной работе уровень преступности в Подмосковье продолжает снижаться. При этом наиболее актуальными вызовами остаются дистанционное мошенничество и оборот наркотиков, где особую роль играют интеллектуальные системы мониторинга и анализа данных.

Борьба с алкомаркетами

Глава региона также затронул тему размещения магазинов, продающих спиртное, в жилых кварталах.

«Большой запрос был на сокращение алкомаркетов во дворах, эту тему подняла „Единая Россия“, мы обсуждали ее и на нашем оперативном совещании. Видим позитивный результат. Наша задача — с умом подходить к тому, чтобы алкомаркеты не были во дворах, на игровых площадках», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Порядок в сфере нестанционарной торговли

Еще одним направлением работы остается наведение порядка в сфере нестационарной торговли. Губернатор заметил, что речь идет не о борьбе с отдельными видами бизнеса, а о необходимости соблюдения единых правил ведения предпринимательской деятельности.

Особое внимание уделяют объектам, работающим без необходимых разрешений, нарушающим санитарные требования или не выполняющим налоговые обязательства. По словам главы региона, добросовестные предприниматели всегда могут модернизировать свою деятельность и продолжить работу в рамках действующего законодательства.