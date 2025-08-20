Установят игровой комплекс для маленьких жителей Богородского округа

В рабочей поездке приняли участие профильные специалисты администрации муниципалитета и депутат Богородского округа Дмитрий Гусев.

Данное поселение развивается активно. С каждым годом здесь появляется все больше молодых семей, а это значит, что особенно важно создать комфортные условия для детей. Например, в следующем году здесь появится большой игровой комплекс. Представители администрации вместе с жителями детально обсудили планы по благоустройству территории.

Кроме того, участники выездной администрации подняли вопросы уличного освещения, качества водоснабжения и другие важные темы. Все озвученные инициативы будут внимательно рассмотрены, а по наиболее актуальным обращениям уже разработаны дорожные карты.

«Работаем, чтобы сделать жизнь в округе комфортнее! Благодарю всех, кто принимает активное участие в обсуждении и предлагает решения», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.