Успешную пересадку кожи на руке выполнили пациенту больницы в Черноголовке

В Черноголовке врачи провели успешную операцию пенсионеру с новообразованием на правой руке. Хирурги пересадили 89-летнему пациенту кожу с передней стенки живота.

Медики провели гистологическое исследование участка кожи мужчины, которое не вывило раковых клеток.

«Мы выполнили широкое иссечение опухоли правой кисти в пределах здоровых тканей. Учитывая размер образования, закрыть дефект кожи местными тканями не представлялось возможным. Для замещения дефекта использовали лоскут, который был выкроен из передней брюшной стенки», — уточнил заведующий хирургическим отделением стационара Дмитрий Зинатулин.

Рука пациента в течение трех месяцев была подшита к животу, чтобы не произошло отторжение. После этого хирурги отделили ладонь от кожи на торсе. Пожилой мужчина прошел курс реабилитации и вернулся к привычной жизни.