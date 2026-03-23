Успешную операцию по пересадке сердца провели в МОНИКИ

Пожилой мужчина поступил в МОНИКИ с ишемической кардиомиопатии. Тяжелое состояние появилось после перенесенного обширного инфаркта. Из-за неэффективности медикаментозного лечения врачи приняли решение о пересадке сердца.

Сердце мужчины постепенно переставало справляться со своей функцией. Медикаментозное лечение не привело к результатам, а состояние продолжало ухудшаться. Мужчину направили на углубленное обследование в МОНИКИ. В ходе консилиума врачи приняли решение о включении пациента в лист ожидания трансплантации сердца.

Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Первые несколько суток в отделении кардиореанимации за мужчиной наблюдали врачи, а на седьмой день после контрольной биопсии и коронарографии пациента перевели в палату кардиохирургии.

«Спустя месяц комплексного лечения в стационаре и постоянного наблюдения мужчина был выписан домой в хорошем самочувствии», — сказал заведующий отделением кардиохирургии Дмитрий Зыбин.

Такие операции стали возможны благодаря развитию программы трансплантации в Московской области, профессионализму врачей и формированию донорской инфраструктуры.