Успенский молодежный фестиваль прошел в Подольске

Мероприятие было посвящено теме семьи и семейных ценностей в современном мире. В фестивале приняло участие более 200 человек.

Молебен в Воскресенском храме по благословению архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия возглавил иерей Константин Семенов. Основная программа прошла в Доме культуры имени Лепсе.

В Подольске фестиваль организован уже во второй раз при содействии Правительства Московской области и Общественной палаты региона.

«Русская православная церковь всегда отстаивала традиционную семью и говорила о необходимости сохранения таких высоких чувств, как любовь, взаимопонимание, милосердие, самопожертвование», — отметил настоятель Зачатьевского храма Чехова иерей Константин Семенов.

Подобные культурные встречи пользуются интересом среди подрастающего поколения. Их главная цель — рассказать молодежи, как правильно построить семью в современном мире.

«Человек ищет духовного, того, чтобы семья была не просто историей про материнский капитал и другие выплаты, но и про наполнение, которое семья должна дать будущему поколению», — пояснил председатель Епархиального отдела по делам молодежи иерей Димитрий Нестеров.