Успенский молодежный фестиваль прошел в Подольске
Мероприятие было посвящено теме семьи и семейных ценностей в современном мире. В фестивале приняло участие более 200 человек.
Молебен в Воскресенском храме по благословению архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия возглавил иерей Константин Семенов. Основная программа прошла в Доме культуры имени Лепсе.
В Подольске фестиваль организован уже во второй раз при содействии Правительства Московской области и Общественной палаты региона.
«Русская православная церковь всегда отстаивала традиционную семью и говорила о необходимости сохранения таких высоких чувств, как любовь, взаимопонимание, милосердие, самопожертвование», — отметил настоятель Зачатьевского храма Чехова иерей Константин Семенов.
Подобные культурные встречи пользуются интересом среди подрастающего поколения. Их главная цель — рассказать молодежи, как правильно построить семью в современном мире.
«Человек ищет духовного, того, чтобы семья была не просто историей про материнский капитал и другие выплаты, но и про наполнение, которое семья должна дать будущему поколению», — пояснил председатель Епархиального отдела по делам молодежи иерей Димитрий Нестеров.
Девушки и юноши послушали лекцию на тему «Семья и семейные ценности в современном мире». Диакон Анатолий Гольдман рассказал о духовных аспектах ячейки общества.
«Для православных христиан исключительно важно знать, в чем заключается суть семьи, какие ценности являются семейными, какие противоречат семье, уметь отделять зерна от плевел, проходить земное течение пути, избегая всех этих ловушек, которые мы так часто встречаем в современной жизни», — сказал старший преподаватель богословия РПУ Анатолий Гольдман.
Завершилась встреча раскрашиванием яркими красками и фломастерами шопперов, которые участники фестиваля забрали домой на память о событии.