Успехи сельхозпредприятий из Озер отметили в Минсельхозе региона

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило значительный вклад озерских сельхозпредприятий в развитие племенного животноводства региона. Предприятия агрохолдинга «ОСП агро» — АО «Агрофирма Сосновка» и АО «Емельяновка» входят в число 32 ведущих племенных хозяйств, обеспечивающих генетическую потенциал отрасли.

«Сосновка» уже в третий раз подтвердила статус племенного завода по разведению голштинской породы коров. Сейчас здесь содержат более 6,5 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 2,5 тысячи — дойные коровы. Производство молока составляет свыше 75 тонн в сутки.

Агрофирма также является племенным хозяйством и по разведению тракененской породы лошадей. Здесь содержат и лошадей ганноверской породы. На конюшне сейчас обитают 15 особей: 10 взрослых жеребцов и кобыл, а также молодняк.

На предприятии собрали производителей и маточный состав различных выдающихся линий и семейств. Например, жеребец Халиф, приобретенный в этом году, имеет в родословной олимпийского чемпиона по конкуру и чемпиона мира по выездке.

Вороной жеребец по кличке Петергоф, конь тракененской породы, недавно отпраздновал 24-й день рождения. Потомки коня также демонстрируют высокие результаты в конкуре, троеборье и выездке.

«Разведение племенных лошадей — это не про бизнес, а про настоящую любовь к прекрасному», — отмечают в агрохолдинге.