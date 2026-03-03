Подмосковье выиграло 4 медали на первенстве России по синхронному плаванию

Сборная Московской области успешно выступила на первенстве России по синхронному плаванию среди девушек 13-15 лет, которое прошло в Чехове с 25 февраля по 2 марта 2026 года. Команда завоевала две серебряные и две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе региональной команды выступили 27 воспитанниц СШОР по водным видам спорта (Руза). Серебряную медаль в дисциплине «соло» завоевала Анна Данилова. Она же стала бронзовым призером в дисциплине «фигуры».

Анна Данилова и Мария Чечель стали серебряными призерами в дисциплине «дуэт».

Бронзовые медали в дисциплине «комби» завоевала сборная Московской области в составе Александры Александровой, Марии Боярской, Дианы Воробьевой, Елизаветы Игнатенко, Кристины Кузнецовой, Софии Курниковой, Анны Люосевой, Виктории Петровой, Алеси Трофименко, Полины Щекотихиной, а также резервных спортсменок Анны Даниловой и Марии Чечель.

Первенство России по синхронному плаванию собрало около 500 участниц из 47 команд субъектов Российской Федерации. Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».

