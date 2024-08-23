Две школы Серпухова вошли в топ-100 лучших в Подмосковье

Школа № 18 и гимназия «Протвино» в Серпухове вошли в сотню лучших учреждений образования Московской области. Всего в «зеленую зону» рейтинга включили 16 школ округа.

Итоги рейтинга школ региона объявили в Доме правительства Московской области на съезде учителей. Также на встрече отметили лучших педагогов. В их числе оказался народный учитель России, почетный житель Серпухова, директор Губернского колледжа Александр Лысиков. Ему вручили знак преподобного Сергия Радонежского. Его педагогический стаж насчитывает 53 года, из них 39 лет он посвятил руководству колледжем.

Кроме того, почетное звание Заслуженный работник образования Московской области присвоили директору Серпуховского колледжа Татьяне Федоровой и директору флагманской школы № 12 «Центр образования» Ольге Зендриковой.

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