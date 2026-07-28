Подмосковье сохраняет высокие позиции в России по качеству образования, улучшая результаты олимпиадного движения и Единого государственного экзамена. О достижениях школьников, успехах педагогов и дальнейших задачах рассказал на ВКС губернатор Андрей Воробьев .

Глава региона поблагодарил учащихся, преподавателей и образовательный центр «Взлет», который занимается подготовкой участников олимпиад на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.

У нас устойчивое второе место, и мы увеличиваем количество медалей, призеров, это очень важно. Радуют и 100-балльники. Это заслуга преподавателей, которые находят подход к ученику. Мы всегда радуемся количеству 200, 300, 100-балльников. Это очень здорово.

По итогам учебного года в Московской области увеличилось число 100-балльников и мультистобалльников, а средний результат ЕГЭ вырос до 63,9 балла, превысив общероссийский показатель, который составил 62,2 балла. Наиболее заметный прогресс зафиксировали по физике, профильной математике и английскому языку.

В отдельных школах сохраняется потенциал для повышения качества обучения. Губернатор поручил оценить обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами, эффективность организации учебного процесса и при необходимости усилить поддержку как учителей, так и учеников, включая индивидуальную подготовку и помощь управленческим командам.

Еще одной важной задачей Андрей Воробьев назвал совершенствование профориентационной работы. Сейчас около 45% девятиклассников продолжают обучение в 10-х классах, не определившись с дальнейшей образовательной траекторией.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов совместно с Министерством образования провести детальный анализ результатов ЕГЭ по каждой школе и каждому предмету. По итогам проверки для каждого образовательного учреждения разработают план по повышению качества образования, который начнут выполнять уже с нового учебного года.