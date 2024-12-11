Услугу ветеринарного контроля перевели в онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области добавили новый вид федерального надзора — ветеринарный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Сервис доступен в разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность» и предоставляет бесплатный доступ. Все заявки с портала поступают в Единую государственную информационную систему, где их обрабатывают уполномоченные органы, включая 15 ведомств и 57 муниципалитетов Подмосковья.

«Еще одна бизнес-сфера получила возможность в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами и в онлайн-режиме записываться на консультации и профилактические визиты. Это удобно и легко: все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплексный сервис охватывает 45 видов надзора и более шести тысяч форм документов.