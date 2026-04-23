Услугу по возмещению затрат на услуги торговых площадок упростили в Подмосковье

Два умных сервиса внедрили в электронную форму услуги по возмещению затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок. Они помогут предпринимателям получать госуслугу быстрее и удобнее.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, умные сервисы помогут возмещать затраты быстрее.

«Сервис расчета планируемого значения налоговых отчислений за год получения субсидии подсказывает значение, которое необходимо будет достичь в рамках предоставления субсидии, а сервис автозаполнения сведений контактного лица при наличии представителя Заявителя сократит трудозатраты заявителей при заполнении заявления», — отметили в ведомстве.

В рамках новой подуслуги сотрудники Мининвеста направляют запрос торговым площадкам о предоставлении данных о затратах заявителя в его личный кабинет на региональном портале.

Услуга доступна в разделе«Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП» — «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства». С ее помощью можно подать заявку, предоставить отчет или заключить дополнительное соглашение. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения и прикрепить документы.