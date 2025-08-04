Услугу по предоставлению жилья спецжилфонда перевели в онлайн в Подмосковье

Госуслугу по предоставлению жилых помещений спецжилфонда перевели в электронный вид в Подмосковье. Получить ее теперь можно на региональном портале.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, к помещениям специализированного жилищного фонда относятся места для прохождения службы, избрания на выборные должности, а также общежития для временного нахождения во время работы или обучения.

Кроме того, это помещения маневренного фонда для проживания на время капитального ремонта дома, при чрезвычайных ситуациях или при признании постройки аварийной.

Подать заявку на предоставление жилья из спецжилфонда можно через «Госуслуги».