Услугу по получению выплат взамен участков для бойцов СВО упростили в Подмосковье

Процесс подачи заявлений на выплаты взамен земельного участка оптимизировали в Подмосковье. Получить поддержку могут участники СВО.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, электронную форму дополнили новым умным сервисом, которые делает процедуру удобнее.

«Теперь система автоматически проверит наличие ранее поданного заявления, по которому еще не принято решение. Если оно будет обнаружено, сообщение об этом появится на экране», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками» и предоставляется бесплатно.

Выплаты назначают военнослужащим, контрактникам добровольческих формирований, сотрудникам Росгвардии со специальными званиями полиции, Героям России и другим категориям.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы.