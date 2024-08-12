Услугу по оформлению выплат взамен земельного участка перевели в онлайн в Подмосковье

Многодетные семьи Московской области теперь могут получить земельный участок или выплаты вместо него электронно. Услуга доступна на региональном портале .

По словам председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, размер выплаты увеличили, а также упростили порядок ее получения. Так, семье теперь не нужно подтверждать статус нуждающихся в жилых помещениях. Помимо этого, сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей.

В Минсоцразвития региона добавили, что выплату могут получить почти 24 тысячи семей. За услугой могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков в Московской области.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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