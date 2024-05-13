Услугу по обеспечению соцобслуживанием упростили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 16:36 Услугу по обеспечению соцобслуживанием упростили в Подмосковье Unsplash

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Более 130 детей с ограниченными возможностями здоровья получили соцуслуги в полустационарной форме в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Одинцовский» с начала года.

«В наших отделениях созданы комфортные условия для социально-средовой реабилитации особенных детей, а наши профессиональные специалисты найдут подход к каждому маленькому получателю», — подчеркнула директор Комплексного центра «Одинцовский» Татьяна Ярошенко.

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В Минсоцразвития региона уточнили, что на базе центра работает три отделения в Голицыне, Звенигороде и Краснознаменске. Услуги детям предоставляют бесплатно на основании индивидуальной программы оказания услуг.

«Социальные услуги ежегодно получают свыше 100 тысяч жителей и теперь оформление всех документов стало проще. Сейчас для жителя доступен выбор учреждений и поставщиков, также центр „Ясенки“ для бойцов, а все сведения о здоровье запрашиваются автоматически», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Отмечается, что в текущем году в Московской области упростили услугу признания нуждающимся в соцобслуживании. Теперь это можно сделать, не выходя из дома. Подать заявку необходимо на портале госуслуг.

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