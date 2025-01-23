Услугу для установления опеки оцифровали в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появилась услуга установления опеки (попечительства) над детьми по заявлению родителей или самого ребенка. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Назначить несовершеннолетнему опекуна теперь можно через региональный портал. Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней», — отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

До 14 лет заявление о назначении опекуна подают родители, которые не могут сами исполнять эти обязанности по уважительным причинам. После 14 лет опекун или попечитель может быть назначен по заявлению самого несовершеннолетнего.

Услуга «Установление опеки (попечительства) по заявлению родителей несовершеннолетнего (по заявлению несовершеннолетнего)» доступна на региональном портале.