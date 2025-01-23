Услугу для установления опеки оцифровали в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области появилась услуга установления опеки (попечительства) над детьми по заявлению родителей или самого ребенка. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Назначить несовершеннолетнему опекуна теперь можно через региональный портал. Для этого понадобится авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней», — отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
До 14 лет заявление о назначении опекуна подают родители, которые не могут сами исполнять эти обязанности по уважительным причинам. После 14 лет опекун или попечитель может быть назначен по заявлению самого несовершеннолетнего.