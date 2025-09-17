Услугу БТИ по подготовке технического плана перевели в онлайн в Подмосковье

В Подмосковье теперь можно заказать услугу БТИ «Подготовка технического плана объекта недвижимости» онлайн через портал госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

Это значительно упрощает процесс: заявку можно подать и оплатить прямо из дома или офиса, с компьютера или телефона. Подробная информация обо всех услугах БТИ доступна на сайте, в окнах БТИ в МФЦ Московской области или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.