Услугой сопровождения беременности в Подмосковье воспользовались 40 тысяч раз с января

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Услуга индивидуального сопровождения беременности доступна в Московской области. Только с начала года ей воспользовались почти 40 тысяч раз.

«В период беременности у женщины часто могут возникать вопросы и важно, чтобы она могла задать их знающему специалисту. Кроме того, он рассказывает о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Беременным помогают записаться на прием к врачу, на скрининг и многое другое. Ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учет по беременности. Подробнее с системой родовспоможения в Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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