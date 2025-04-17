Услуги управляющих компаний стали доступны в МФЦ 56 округов Подмосковья

Жители Подмосковья теперь могут обращаться по вопросам управляющих компаний через систему «одного окна» в МФЦ. Сейчас такая услуга доступна уже в 59 офисах.

«Мы проанализировали сайты управляющих организаций региона, по итогам было выявлено, что половина не ведут их и не доводят актуальную информацию до жителей надлежащим образом. У людей должны быть альтернативные способы диалога с управляющей организацией и получения необходимых данных», — сообщил заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Все вопросы, связанные с коммунальными услугами, можно решить в одном месте — получить консультацию, подать заявление или оформить документы. Специалисты управляющих организаций помогают с перерасчетом платежей, выдают справки о задолженности и принимают акты на проверку или установку счетчиков.

Обслуживание в МФЦ удобно тем, что график работы гибкий, а формат уже привычен многим. Больше всего таких окон открыто в Лобне — сразу семь управляющих компаний работают там через МФЦ. В Наро-Фоминске таких компаний четыре, а в Богородском округе — три.